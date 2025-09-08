Linosa accoglie la poesia di montagna: Alberto Dassisti

L’isola nera delle Pelagie diventa palcoscenico di poesia.

Infatti lunedì 8 settembre 2025, alle ore 21.00, il Dammùso Wine Bar di via Vittorio Alfieri 8 ospiterà l’incontro “Ricordando Véprò – da Praz a Linosa: poesie di montagna”, serata che intreccia i paesaggi alpini della Valle d’Aosta con la luce e il respiro del Mediterraneo.

Protagonista sarà il poeta-scrittore Alberto Dassisti, presenterà la sua raccolta “Véprò”, nata dall’intenso legame con Praz, piccola frazione valdostana, dove ogni pietra e ogni silenzio di montagna si trasformano in parola poetica. Un viaggio lirico che – per la prima volta – incontra Linosa e le sue suggestioni, aprendo un dialogo tra vette innevate e orizzonti marini.

A condurre l’incontro sarà la scrittrice Claudia Lanteri, autrice di “L’isola e il tempo” (Einaudi) e vincitrice di un prestigioso premio letterario. Guiderà il pubblico in una conversazione tra versi, storie e luoghi, con lo sguardo attento di chi sa cogliere la bellezza del tempo lento e dell’intreccio tra uomo e natura.

La serata sarà anche l’occasione per scoprire in anteprima alcune anticipazioni sul prossimo libro di Alberto Dassisti, in pubblicazione a ottobre, che porterà tra le sue pagine anche la voce e i paesaggi di Linosa.

L’evento, a ingresso gratuito e aperto a tutti, si propone come un incontro di comunità e cultura, dove poesia e territorio si fondono in un’esperienza condivisa. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3356012847.

