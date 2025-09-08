23.4 C
Milano
lunedì, Settembre 8, 2025
“Quarta Repubblica”: intervista al Min. Piantedosi e video

Davide Falco
Oggi nell’appuntamento con “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro, un’intervista al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla più stretta attualità e in particolare, il tema della sicurezza.

Al centro della puntata, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul mercato dei video rubati attraverso telecamere di videosorveglianza private. E ancora, un’indagine su un canale online dove si tengono veri e propri corsi per aspiranti cybercriminali.

Infine, si ritorna sul delitto di Garlasco, con le ultime novità investigative.

