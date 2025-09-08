Gabriele D’Annunzio “una vita inimitabile” con Edoardo Sylos

Dalla Nave Puglia del Vittoriale degli Italiani, Edoardo Sylos Labini, accompagnato dalle musiche di Sergio Colicchio, condurrà lo spettatore in un viaggio alla scoperta di uno dei personaggi più affascinanti della storia e della letteratura italiane.

“Gabriele d’Annunzio, una vita inimitabile” arriva il 10 settembre su RaiPlay alle 21.10 e il 12 settembre alle 23.15 su Rai 3, per ripercorrere la sua ascesa, dal periodo romano, quando giovanissimo sgomita per il successo, fino agli ultimi tempi in cui al Vittoriale erige il proprio museo.

C’è spazio per i suoi amori, quelli tormentati con la moglie Maria Hardouin e con Eleonora Duse, per la politica e in particolare per la letteratura e la poesia, da “Il piacere” a “La pioggia nel pineto”, da “Notturno” ai carteggi con Eleonora Duse, il lascito eterno di un uomo che ha fatto della propria vita un’opera d’arte.

“Gabriele d’Annunzio, una vita inimitabile” è uno spettacolo in diretta di

Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, con Edoardo Sylos Labini e il maestro Sergio Colicchio, tratto dal programma di Rai Cultura di Edoardo Sylos Labini e Angelo Crespi, “Inimitabili“.

