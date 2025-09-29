18.1 C
MUSICA

Lancey Foux torna in Italia per una data unica del "The Time of Our Lives Tour"

Il rapper, cantante e produttore Lancey Foux torna in Italia per una data unica del “The Time of Our Lives Tour”.

L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto per giovedì 19 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 11:00. Mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 11:00.

Nato e cresciuto nell’East London, tra Stratford e Newham, Lancey Foux (nome d’arte di Lance O. Omal) è noto per il suo stile eclettico, che fonde hip-hop britannico, trap, cloud rap, punk e sonorità sperimentali.

Il suo sound distintivo si accompagna a un’estetica futuristica e a performance ad alto impatto visivo.

