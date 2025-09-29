La magia dello swing torna a Milano: dal 10 al 12 ottobre lo Spirit De Milan (la Cattedrale dello Swing nel cuore della Bovisa), accoglierà ballerini, musicisti e appassionati da tutto il mondo per la tredicesima edizione di SWING’N’MILAN!

Tre giorni di musica dal vivo, ballo, dj set, competizioni e corner vintage animeranno il locale milanese, trasformandolo ancora una volta in un viaggio nel tempo verso l’energia travolgente degli anni 30 e 40.

Ogni sera, a partire dalle 19.30, lo Spirit de Milan si accenderà con concerti di grandi band italiane e internazionali e una doppia ballroom pronta ad accogliere migliaia di ballerini da ogni parte del mondo.

Venerdì 10 ottobre il palco sarà tutto per il carismatico Gordon Webster, pianista e bandleader di fama mondiale, amatissimo dalla scena lindy hop. A infiammare la pista ci sarà anche la competizione Mi & Ti (Mix and Match) e lo swing dj set.

Sabato 11 ottobre sarà una notte imperdibile: si alterneranno la potenza travolgente della NP Big Band, l’energia senza fine di Gordon Webster e la Strictly Lindy Hop Couple Competition con i migliori ballerini internazionali, per poi concludere con lo swing dj set.

Domenica 12 ottobre chiusura in grande stile con la Monday Orchestra, 18 musicisti guidati da Luca Missiti che proporranno standard jazz, swing e arrangiamenti originali. A fine serata è obbligatorio scatenarsi con lo swing dj set!

Programma (in aggiornamento): https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/programma/

I biglietti singoli per il festival sono acquistabili sul sito ufficiale e comprendono una consumazione (venerdì 10 ottobre – 25€; sabato 11 ottobre – 35€; domenica 12 ottobre – 20€). Il Party Pass (65€) offre l’accesso a tutte e tre le notti con un drink incluso per ciascuna.

Prevendite biglietti: https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/biglietteria-serate/

Oltre alle serate del festival, Swing’n’Milan propone un camp intensivo di Lindy Hop e Solo Jazz con insegnanti internazionali. Otto ore di workshop suddivise tra sabato e domenica offriranno la possibilità a ballerini di ogni livello – da chi ha appena iniziato fino ai professionisti più esperti – di approfondire tecnica, musicalità e improvvisazione. Sono previsti quattro livelli (Intermediate, Advanced, Expert, Pro) per Lindy Hop e un livello Expert per Solo Jazz.

Biglietti Dance Camp: https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/registrazione-campus/

www.swingnmilan.it – www.instagram.com/swing_n_milan/

