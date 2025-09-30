12.2 C
È Sempre Cartabianca: Flottilla e l’incontro Trump Netanyahu

By Davide Falco
È sempre Cartabianca, stasera su Retequattro, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Sono ore decisive per la spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e il ministro della difesa Guido Crosetto ha lanciato un allarme: “Qualora la Flotilla forzasse il blocco navale, si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili” anche “con effetti drammatici”.

Intanto Donald Trump si prepara a incontrare Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per discutere del piano di 21 punti per mettere fine alla guerra a Gaza.

Davvero, come sostiene il Presidente americano, c’è l’opportunità di fare “qualcosa di grande”?

