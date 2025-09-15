Avvio tour DisclAImer. Prima tappa a Siena

Parte il 17 settembre dall’Università degli Studi di Siena l’appuntamento con “DisclAImer”, il primo tour di Corriere della Sera nelle Università italiane dedicato all’intelligenza artificiale, per sensibilizzare futuri professionisti e società civile a un utilizzo consapevole dell’AI.

“Con “DisclAImer” avviamo un dialogo aperto e comune sul futuro dell’AI. Un punto di connessione tra le competenze nella formazione e nella ricerca e le eccellenze del nostro mondo accademico, del lavoro e della società civile. Un luogo dove docenti, studenti, start-up del territorio, fondazioni, aziende ed esperti possono conoscersi, condividere esperienze e best practice su un tema che certamente sarà protagonista del nostro futuro.”, spiega Riccardo Luna, editorialista di Corriere della Sera e direttore scientifico del tour.

Il tour, che vede la partnership scientifica di Cineca, il consorzio interuniversitario no-profit che gestisce il più grande centro di calcolo italiano, proseguirà coinvolgendo gli atenei di Bari, Napoli, Padova, Genova, Torino, Venezia, Roma, Palermo e Milano, dove si concluderà il 10 dicembre.

Nelle 10 Università “DisclAImer” indagherà le sfide e le opportunità generate dall’AI con un approccio multidisciplinare e trasversale che coinvolgerà studenti e società civile attraverso appuntamenti con le plenarie, aperte al pubblico, la sfida sull’AI delle “Challenge” rivolte agli studenti universitari, i workshop dedicati a studenti o stakeholder, incontri tra le start-up più innovative e i docenti esperti delle Università.

In ogni Ateneo, sul palco insieme a Riccardo Luna, si avvicenderanno primari protagonisti del mondo accademico, scientifico, culturale, delle istituzioni, dell’economia, dell’informazione e dello spettacolo, tra i quali:

17 settembre: “AI e Vaccini”, Università degli Studi di Siena, con Carlo Cottarelli , economista, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Rino Rappuoli , direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena (FBS).

, economista, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e , direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena (FBS). 25 settembre: “AI e spiritualità”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro , con Vito Mancuso , filosofo e teologo laico e Don Andrea Ciucci , coordinatore della sede centrale della Pontificia accademia per la vita (Santa Sede), segretario generale di RenAIssance.

, , filosofo e teologo laico e , coordinatore della sede centrale della Pontificia accademia per la vita (Santa Sede), segretario generale di RenAIssance. 8 ottobre: “AI e criminalità”, Università degli Studi di Napoli Federico II, con Nicola Gratteri , procuratore della Repubblica di Napoli.

, procuratore della Repubblica di Napoli. 14 ottobre: “AI e salute (la nostra e quella del Pianeta)”, Università degli Studi di Padova, con Ilaria Capua , virologa e divulgatrice scientifica, e Telmo Pievani , professore di Filosofia della Scienze Biologiche, dipartimento di Biologia, Università di Padova.

, virologa e divulgatrice scientifica, , professore di Filosofia della Scienze Biologiche, dipartimento di Biologia, Università di Padova. 29 ottobre: “AI e sport (ed esplorazione)”, Università di Genova, con Giorgio Metta , direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia , e Giovanni Soldini , Team Principal di Ferrari Hypersail.

, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia , Team Principal di Ferrari Hypersail. 7 novembre: “AI e moda”, Università di Torino, con Brunello Cucinelli , imprenditore, e Maurizio Ferraris , filosofo.

, imprenditore, e , filosofo. 10 novembre: “AI e economia”, Università Ca’ Foscari di Venezia, con Lucrezia Reichlin , economista.

, economista. 26 novembre: “AI e informazione”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” , con Luciano Fontana , direttore Corriere della Sera, ed Enrico Mentana , direttore TG LA7.

, con , direttore Corriere della Sera, ed , direttore TG LA7. 3 dicembre, Palermo: “AI e linguaggio”, Università degli Studi di Palermo, con Vera Gheno , linguista e saggista, e Paolo Giordano , scrittore e divulgatore.

, linguista e saggista, e , scrittore e divulgatore. 10 dicembre, “AI e creatività”, Università degli Studi di Milano “La Statale”, con Alessandro Baricco, scrittore e drammaturgo, e Jovanotti,

Le plenarie di “DisclAImer” sono a ingresso libero fino a esaurimento posti previa iscrizione su disclaimertour.it, dove è possibile consultare l’intero palinsesto e tutti i relatori.

I “Challenge” invece coinvolgeranno in una sfida sull’AI gli studenti universitari, che, organizzati in team multidisciplinari, saranno chiamati a elaborare e presentare soluzioni originali con applicazione in ambiti come bioinformatica, sostenibilità, beni culturali e social cybersecurity etc.

A introdurre e ispirare il lavoro dei team, i docenti esperti delle Università. Al termine di ogni tappa gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione che permette di ottenere i crediti formativi. I challenge sono organizzati Fondazione Mondo Digitale, Knowledge partner dell’iniziativa, l’organizzazione non profit orientata alla conoscenza con una forte missione di servizio pubblico.

Nata nel 2001 e iscritta al RUNTS, opera a livello locale, nazionale e internazionale, con partnership in oltre 40 paesi per una società democratica della conoscenza coniugando innovazione, istruzione, inclusione e valori fondamentali, in modo che i benefici siano a vantaggio di tutte le persone senza alcuna discriminazione.

I workshop, dedicati agli studenti o agli stakeholder, approfondiranno importanti tematiche dal soft skill richieste nel mondo del lavoro alla cybersecurity.

Ogni giornata prevede inoltre un incontro tra le start-up più innovative del territorio che lavorano sull’AI e docenti esperti delle università. Un momento accademico organizzato in collaborazione con “2031”, la piattaforma per l’innovazione più importante in Italia, fondata e diretta da Cristiano Seganfreddo, raccoglie il testimone del Premio Gaetano Marzotto (2010-2020).

Al fianco di “DisclAImer” importanti aziende partner che hanno scelto di partecipare attivamente portando le loro competenze ed eccellenze: Almaviva, Cisco, EY, Intesa Sanpaolo, Microsoft, UMANA e Fondazione Mondo Digitale ETS, knowledge partner.

“DisclAImer” è supportato da una importante campagna multimediale sui mezzi RCS

