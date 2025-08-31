Milano, la vasca di Piazza Fontana verrà restaurata da LVMH

La Giunta comunale ha approvato la proposta di donazione presentata da LVMH Profumi e Cosmetici Italia per la progettazione e l’intervento di restauro conservativo della Fontana del Verziere, una delle più significative testimonianze del patrimonio monumentale milanese e di immenso valore storico e culturale.

Realizzata su progetto dell’architetto Giuseppe Piermarini nel 1782, oggi la vasca di piazza Fontana presenta evidenti segni di degrado dovuti a incrostazioni, sbiancamenti e disgregazioni superficiali derivanti dalla costante esposizione ad agenti atmosferici e dall’azione continua dell’acqua. L’ultimo intervento di manutenzione conservativa risale al biennio 2012-2013 e aveva comportato operazioni di pulitura, stuccatura e sostituzione della parte impiantistica.

La donazione comporterà la completa copertura dei costi operativi e gli oneri organizzativi, per un valore complessivo di 87.800 euro. Di questi, l’effettivo costo stimato dei lavori ammonta a 68.865 euro, mentre la restante parte andrà a coprire gli incarichi di progettazione, quelli di direzione lavori, oltre a oneri e spese. Cifre ritenute adeguate dall’ufficio comunale Unità Fontane e Monumenti, che supervisionerà con il personale della Sovrintendenza le opere di restauro.

Il gruppo LVMH continua così a dimostrare la propria attenzione a favore del patrimonio culturale cittadino. La donazione è infatti parte integrante del progetto che ha previsto l’installazione dell’Albero di Natale in Galleria Vittorio Emanuele II durante le ultime festività.

“Ringrazio sentitamente LVMH per questa donazione – sottolinea l’assessora ai Quartieri e alla Partecipazione Gaia Romani – che permetterà di riportare alla sua bellezza originaria uno dei simboli della storia della nostra città. Un monumento che ha attraversato quasi 250 anni della vita di Milano e che rappresenta anche un’opportunità educativa e di inclusione sociale, contribuendo a rafforzare il legame tra passato e futuro della città. Il suo restauro significa quindi tutelare la storia e la cultura stesse della nostra comunità”.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia