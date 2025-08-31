Tutankhamon a «Freedom – oltre il confine», stasera su Rete4

Puntata speciale, quella conclusiva di «Freedom – Oltre il confine», in onda domenica 31 agosto, in prima serata, su Retequattro. Il programma a cura di Contenuti – Production & Media è interamente dedicato al faraone egizio appartenente alla XVIII Dinastia, la cui tomba, quasi intatta, fu scoperta nel 1922 da Howard Carter, i cui scavi furono finanziati da Lord Carnarvon: Tutankhamon.

Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom sono a Giza per vedere i luoghi nei quali Tutankhamon andava a caccia; visitano la tomba del suo consigliere e successore, il faraone Ay; si recano presso archivi del GEM e del vecchio Museo del Cairo, per sfiorare gli straordinari tesori ritrovati nella sua tomba; camminano a tu per tu con le mummie della sua famiglia; documentano l’interno della tomba della sua fidatissima balia e quella del suo architetto, la Tomba dai Geroglifici d’Oro; infine, a Luxor ripercorrono i luoghi nei quali è passato il Faraone Bambino e mostrano al pubblico gli interni della sua straordinaria tomba.

«Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.

