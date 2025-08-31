26.4 C
Milano
domenica, Agosto 31, 2025
LIFESTYLE

Miss sud, oggi tappa ad Agropoli. Presenta Sofia Bruscoli

Davide Falco
Davide Falco
miss-sud
miss-sud

Una notte di moda, musica ed emozioni nel cuore del Cilento: il tour della 16ª edizione di Miss Sud arriva ad Agropoli. Appuntamento domenica 31 agosto in piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante della città cilentana, alle 21, con ingresso gratuito e un ricco spettacolo che porterà in passerella le nuove protagoniste del concorso ideato da Gino Stabile.

E Agropoli è pronta ad accoglierle. Con il suo centro storico incantevole e il lungomare che profuma d’estate, si conferma tappa simbolica e dal forte richiamo turistico, perfetta per chiudere una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere per qualità, seguito e partecipazione.

A presentare la serata sarà la performer Sofia Bruscoli, affiancata da due ospiti d’eccezione: Monica Pignataro, con un medley tutto da cantare dedicato alla grande musica italiana, e Enzo Fischetti, volto comico della trasmissione Made in Sud. Le ragazze in gara si contenderanno le ambite fasce provinciali di Miss Sud e Ragazza in Jeans, che aprono le porte alla finalissima nazionale di settembre a Roccadaspide.

Miss Sud è un evento che valorizza la bellezza autentica delle donne del Mezzogiorno, ma è anche un progetto culturale e sociale: tutte le tappe, compresa quella di Perdifumo, aderiscono alla campagna “Miss Sud dice NO alla violenza sulle donne”, promuovendo consapevolezza e rispetto.

Davide Falco

Davide Falco
Davide Falco

