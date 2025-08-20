GO fit accende l’energia della città di Torino per la partenza de La Vuelta

In occasione della prima storica partenza italiana de La Vuelta, GO fit – sponsor ufficiale delle prime tre tappe piemontesi – invita cittadini e appassionati a un’esperienza immersiva nel cuore di Torino.

Giovedì 21 agosto, dalle 17:00 alle 18:00, Piazza Castello si trasformerà in un centro sportivo a cielo aperto, con bike Technogym di ultima generazione, maxischermo e attività dedicate al benessere, per vivere tutta l’energia della celebre corsa ciclistica spagnola giunta alla sua 90ª edizione.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, unisce sport, innovazione e spirito di squadra. I partecipanti potranno pedalare in sincronia su bike Technogym, partner strategico di GO fit, mentre sul maxischermo scorreranno le immagini più iconiche delle salite de La Vuelta – un viaggio immersivo tra paesaggi spettacolari, emozioni condivise e la storia di una delle più celebri corse ciclistiche.

Un’esperienza coinvolgente che avvicina allo spirito della corsa e, allo stesso tempo, invita a riscoprire l’attività fisica come strumento di benessere personale e aggregazione sociale — valori fondanti della missione di GO fit e cuore della partnership che rende possibile questo evento.

Da Madrid a Torino: il benessere come esperienza condivisa

Dopo il primo appuntamento preparatorio a Madrid, lo scorso 25 giugno, dove oltre 90 persone si sono allenate in un’attività di indoor cycling dedicata a La Vuelta, GO fit si appresta ad organizzare un appuntamento di grande impatto nella città di Torino. Un’iniziativa unica nel suo genere per fare pedalare tutti insieme e rendere il benessere accessibile attraverso esperienze attive e coinvolgenti, capaci di unire le persone e ispirare stili di vita sani.

La collaborazione tra GO fit e La Vuelta, annunciata lo scorso marzo, rappresenta un passo strategico per il brand, che proprio a Torino – città di partenza della corsa – inaugurerà il suo primo centro in Italia, ‘GO fit Mercato dei Fiori’, condividendo con La Vuelta la visione di ispirare le persone ad adottare uno stile di vita sano e sostenibile attraverso la promozione dello sport in tutte le sue forme, in uno scenario simbolo per il ciclismo come il Piemonte.

Un segnale concreto dell’impegno dell’azienda nel promuovere salute e movimento attraverso centri all’avanguardia, programmi guidati da professionisti e uno spazio d’elezione per il mondo Bike, da sempre parte integrante dell’identità GO fit.

“Portare l’energia de La Vuelta nel cuore di Torino è per noi un modo per celebrare una corsa storica e, allo stesso tempo, coinvolgere la comunità in un’esperienza che unisce sport, tecnologia e benessere. È solo l’inizio del nostro impegno in Italia.” commenta Mario Barbosa, CEO di GO fit.

Javier Guillén, Direttore Generale de La Vuelta, aggiunge:

“Questa iniziativa rappresenta perfettamente lo spirito della nostra corsa: passione, innovazione e apertura al mondo. Siamo felici di iniziare questo nuovo capitolo insieme a GO fit, in una città simbolo come Torino.

