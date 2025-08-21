Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 21 al 24 agosto

Dopo la breve pausa di metà mese, il locale riapre le sue porte questa sera, giovedì 21 agosto con una serata di Barbera & Champagne che vedrà protagonista Claudio Sanfilippo, cantautore e autore raffinato che ha scritto per artisti del calibro di Mina, Eugenio Finardi e Cristiano De André. Targa Tenco nel 1996, con una carriera che spazia dalla musica alla letteratura, Sanfilippo porterà sul palco il suo stile unico, capace di unire parole e melodia con profondità e ironia.

Venerdì 22 agosto sarà invece il momento di rivivere l’energia degli anni ’60 con Bandiera Gialla e gli Anima Beat, che ripropongono fedelmente i grandi successi della musica beat italiana, dai Rokes a Caterina Caselli, dai Nomadi a Gianni Morandi. Un concerto che promette di riportare il pubblico indietro nel tempo, seguito dal Dj set anni ’70-’80-’90 con Andrea Amici per continuare a ballare fino a tardi.

Sabato 23 agosto lo Spirit indosserà nuovamente le scarpe da ballo per la Holy Swing Night, con Calabrò e i Colibrì: una formazione che mescola jazz, poesia e leggerezza, capace di far sorridere, emozionare e tenere il pubblico incollato alla pista.

La settimana si chiuderà domenica 24 agosto con un doppio appuntamento: alle 18.30, l’aperitivo in stile New Orleans dell’Hot Jazz Club, con gli Spirit Hot Four, e alle 21.30 il concerto dei Lupi Mannaggia. La band milanese proporrà un folk rock contaminato da influenze balcaniche e irlandesi, brani inediti e cover reinterpretate con una cifra personale e poliglotta, per un finale di settimana energico e coinvolgente.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

