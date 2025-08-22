Torna la Festa del Cinema di Mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi a Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto 2025.

A dirigere questa decima edizione sarà, per il quinto anno consecutivo, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, pratese con Castiglione della Pescaia nel cuore, che nel 2021 ha preso il testimone dell’ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera, Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020.

Anche quest’anno la manifestazione sarà caratterizzata da proiezioni esclusive, eventi collaterali di prestigio e, soprattutto, ospiti di assoluto rilievo come Ambra Angiolini, Geppi Cucciari, Beppe Fiorello, Giuliano Sangiorgi, Piera Detassis, Bobo Rondelli e Giampaolo Letta (Vice Presidente e amministratore delegato di Medusa Film).

La Festa del Cinema di Mare è nata nel 2016 con l’obiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi.

La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito

Tutte le informazioni sul sito: https://festadelcinemadimare.com/

Tutte le informazioni sul Premio Mauro Mancini al sito:

https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

