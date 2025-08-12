12° Festival Internazionale Vocale-Organo a Jelcz-Laskowice

La città di Jelcz-Laskowice, nel Voivodato della Bassa Slesia, ospita il prestigioso XII Międzynarodowy Festiwal Wokalno-Organowy, giunto alla sua dodicesima edizione. Il festival si svolge dal 10 agosto al 21 settembre e richiama artisti nazionali e internazionali.

Un evento speciale in programma è il concerto del 24 agosto, che celebrerà la musica come ponte tra culture diverse. L’esibizione si terrà nella chiesa di Kościół p.w. M.M. Kolbego (Chiesa di Nostra Signora Kolbe) e vedrà la partecipazione di tre importanti artisti: il soprano Dominika Zamara, che rappresenta sia la Polonia che l’Italia, il tenore francese Claudio Barroreo e l’organista italiano Giovanni Ranzato.

Un vero e proprio abbraccio tra tre nazioni, unite dalla musica. Il repertorio, scelto per l’occasione, offrirà un viaggio dal Barocco al contemporaneo, con musiche di

Vivaldi, Haendel, Bach, Albinoni, Schubert e Dubois.

Non mancheranno brani di compositori più recenti come Morricone e Gomes, e si concluderà con le opere di due autori viventi: Wieslaw Rentowski e Tiziano Bedetti.

È interessante notare che le composizioni di questi ultimi sono state eseguite in prima mondiale proprio dal soprano Dominika Zamara.

Tra gli artisti polacchi presenti al festival, spicca l’attore Maciej Zakościelny, che leggerà alcune fiabe a tema morale scritte da Padre Mieczysław Maliński.

