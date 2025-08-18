Bando gioco online, la situazione relativa al rinnovo delle concessioni

Il bando per il rinnovo delle concessioni di gioco online in Italia ha registrato un esito superiore alle previsioni iniziali: il numero di partecipazioni ha infatti superato la soglia delle cinquanta unità (ovvero quelle attese dal Governo). L’obiettivo fissato dal Ministero dell’Economia era quello di assegnare almeno cinquanta licenze, così da garantire un’entrata immediata e certa per le casse pubbliche. I dati attuali indicano che le entrate complessive stimate tra il 2024 e il 2025 si aggireranno intorno ai 460 milioni di euro: una cifra notevole ma distante dagli incassi provenienti da altre concessioni statali, come quella del Lotto che nella precedente assegnazione aveva fruttato 2,2 miliardi di euro.

I dati principali sul rinnovo delle concessioni

Il costo massimo fissato per ogni singola concessione online è pari a 7 milioni di euro. Questo fattore, pur garantendo un gettito immediato allo Stato, ha creato delle difficoltà a diversi operatori storici del settore. In molti, infatti, non sono riusciti a sostenere una spesa così elevata per rinnovare la propria licenza. La conseguenza diretta è stata la seguente: la rinuncia forzata di alcune aziende che, nonostante diversi anni di attività, non hanno potuto partecipare alla gara o sono state escluse, per non aver soddisfatto i requisiti economici.

Ciò comunque non toglie nulla al fatto che, come anticipato, le aspettative dello Stato sono state raggiunte. Oggi, infatti, il mercato viene popolato da diversi portali di gambling con grandi risorse finanziarie, tali da poter sostenere il rinnovo della licenza online. Inoltre, si parla di siti con un ampio seguito in termini di pubblico, come nel caso delle piattaforme che offrono i migliori bonus in Italia, quindi particolarmente attrattive nei confronti degli utenti. Va però detto che la questione ha sicuramente creato una maggiore spaccatura tra i top player del settore e gli operatori di fascia medio-piccola.

Il Ministero dell’Economia è soddisfatto

Il Ministero dell’Economia ha espresso una grande soddisfazione per la risposta positiva del mercato, interpretandola come un segnale di fiducia verso la regolamentazione del settore e verso le regole stabilite nel nuovo bando. L’elevato numero di partecipanti ha consentito di raggiungere con largo margine il traguardo minimo fissato, e ha assicurato al bilancio statale una somma considerevole in tempi rapidi. Di contro, l’uscita di scena di una parte della filiera rappresenta una perdita per l’ecosistema complessivo del gioco online, che potrebbe subire delle ripercussioni in termini di varietà dell’offerta e di competitività interna.

Questo risultato viene considerato una vittoria parziale per lo Stato. Da un lato, è stato centrato l’obiettivo di incasso e di partecipazione. Dall’altro, si registra un ridimensionamento della presenza di alcuni operatori, con un probabile impatto sull’occupazione e sulla rete dei servizi collegati.

Sul piano più ampio della riforma del gioco pubblico, l’esito del bando online si inserisce in un contesto ancora oggi in evoluzione. La riforma del gioco fisico rimane in sospeso e, secondo le previsioni attuali, il riordino complessivo del comparto potrebbe slittare all’estate 2026. Le Regioni, coinvolte direttamente nella gestione di alcuni aspetti operativi e nella regolamentazione territoriale, hanno mosso delle richieste chiare: più tempo e un maggiore supporto finanziario da parte dello Stato, per gestire la transizione verso il nuovo assetto normativo.

