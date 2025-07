Spirit de Milan: appuntamenti dal 31 luglio al 3 agosto

L’estate in città può essere bellissima se la si vive nel posto giusto: anche quest’anno, mentre tanti partono per le vacanze, lo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59) rimane aperto per ferie, pronto ad accogliere chi sceglie di restare a Milano o chi torna in città in cerca di un’oasi di musica e convivialità.

Con il suo fascino autentico e la sua atmosfera senza tempo, lo Spirit diventa il luogo perfetto dove rinfrescarsi dalle calde giornate estive, sorseggiare un drink sotto le travi delle Cristallerie e lasciarsi trasportare dal ritmo della musica dal vivo.

I prossimi appuntamenti:

Giovedì 31 luglio spazio a Barbera & Champagne e i Kontonaman, il duo acustico che racconta Milano con ironia, passione e radici profonde nella tradizione meneghina. Tra canzoni d’autore, brani di osteria e reinterpretazioni di De André, Sonny Boy Williamson e tanti altri, Egidio e Paolo Londero ci accompagneranno in un viaggio sonoro autentico e ricco di storie.

Il weekend si apre venerdì 1 agosto con il ritorno di Bandiera Gialla, questa volta insieme ai Dance Angels, pronti a farci ballare con un repertorio interamente dedicato alla dance anni ’70 e ’80, impreziosito da spettacolari coreografie.

Dopo il concerto, si continua a scatenarsi con il DJ set anni ’70-’80-’90 firmato Daniele DJ.

Sabato 2 agosto il palco si trasforma in una grande pista da ballo con una nuova serata delle Holy Swing Night: protagonisti gli Hot Crystal Rhythmakers, la resident band dello Spirit, che riunisce alcuni dei migliori giovani musicisti jazz e swing del nord Italia.

Dopo il concerto, sarà la volta del DJ set di Big Mama per continuare a ballare fino a notte fonda.

La domenica (3 agosto) inizia già dal tardo pomeriggio, alle 18.30, con l’Hot Jazz Club e i Dixie Blue Blowers, che porteranno un irresistibile tocco di New Orleans nel cuore di Milano. Per concludere la settimana, alle 22.00, arriva lo spettacolo-concerto “Sotto il rumore”, un intreccio unico di musica, poesia e teatro. Rudi Segalini, Virginia From J e Francesco Di Tommaso, guidati dalla voce ironica e poetica di Ottavio Tonti, regaleranno al pubblico un viaggio emozionante e imprevedibile tra canzoni originali, cover rivisitate e incursioni blues.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia