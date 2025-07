“S.O.S. Palestina!”: il concerto per raccolta fondi per i Medici senza Frontiere in Palestina

Sono disponibili su Ticketone i biglietti per S.O.S. PALESTINA! il grande concerto nato dalla volontà di Piero Pelù per raccogliere fondi per aiutare Medici senza Frontiere nelle attività di soccorso della popolazione palestinese: https://www.ticketone.it/event/sos-palestina-anfiteatro-delle-cascine-ernesto-de-pascale-20500683

Alla chiamata alle arti di Pelù hanno subito risposto artisti e amici che hanno accolto l’invito a salire sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze il prossimo 18 settembre.

Oltre a PIERO PELÙ accompagnato da ANTONIO AIAZZI, GIANNI MAROCCOLO e i BANDIDOS, si alterneranno sul palco gli AFTERHOURS, la BANDABARDO’, EMMA NOLDE, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GINEVRA DI MARCO e i TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI.

A questi nomi se ne aggiungeranno altri nel corso delle prossime settimane, tutti uniti da un unico scopo: aiutare le vittime del genocidio in atto in Palestina.

Queste le parole di Piero Pelù, artista da sempre coinvolto in attività sociali a tutela dei dimenticati del mondo e delle vittime delle guerre e dell’ambiente: “In Palestina è in atto un vero e proprio massacro/genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. Ancora oggi, in questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari.

La Palestina va aiutata con la massima urgenza e dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo attraverso alcune pagine di informazione indipendente è scaturita l’idea di “S.O.S. PALESTINA!”, nata per raccogliere fondi per MEDICI SENZA FRONTIERE che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) aiuta la popolazione civile da tanti anni.

Voglio ringraziare con tutto il cuore gli artisti generosi che hanno risposto subito alla mia chiamata. Oltre a quelli già annunciati se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane.

Un altro enorme ringraziamento va a Zerocalcare per averci regalato questo splendido manifesto.

Ringrazio anche il mio management TEG (nella persona di Valentina Parigi) e Le Nozze di Figaro (nella persona di Alessandro Bellucci), la media partner Controradio, About e la Direzione di Fondazione Accademia dei Perseveranti e del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio che dal primo momento hanno non solo accolto questa mia urgenza ma condiviso e collaborato al progetto con la stessa forza e volontà. Un ringraziamento anche ad Assoconcerti che contribuirà con una donazione.

Anche chi non potrà fisicamente venire a Firenze potrà acquistare il biglietto per mandare un aiuto concreto a Medici senza Frontiere e dunque alla popolazione palestinese.

Grazie, vi aspettiamo numerosi in presenza e/o ovunque sarete.

Musicalmente vi garantiamo che sarà una serata indimenticabile!”

Il ricavato della vendita dei biglietti – al netto come sempre dei costi vivi dell’evento – andrà al 100% a Medici senza Frontiere. Tutti gli artisti parteciperanno a titolo gratuito, senza quindi percepire compenso.

