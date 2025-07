Torna l’evento più atteso dell’estate dagli appassionati di musica pop che vede ogni anno la partecipazione di migliaia di persone che accorrono da tutta Italia per divertirsi con la musica live dei loro artisti preferiti.

Dopo l’anteprima svoltasi venerdì 11 luglio, i prossimi appuntamenti sono martedì 15 luglio a Cecina (Livorno) e mercoledì 23 luglio a Porto Azzurro (Isola d’Elba).

L’evento sarà condotto da Roberto Giannoni, editore di Radio Stop affiancato dall’attrice, modella e giornalista Angela Tuccia per l’anteprima, mentre il 15 e il 23 luglio sarà affiancato da Antonella Fiordelisi, schermitrice e influencer con oltre 1 milione di follower su Instagram. La direzione artistica è affidata al discografico Manuel Magni.

«È il quindicesimo anno che curo la direzione artistica del Radio Stop Festival – dichiara Manuel Magni – una collaborazione per me molto significativa, che ormai sento quasi come una famiglia. In questi anni il festival è cresciuto tantissimo, anche grazie al prezioso supporto delle case discografiche e dei colleghi. È un evento che valorizza la musica italiana in tutte le sue espressioni, con uno sguardo attento e aperto alle nuove proposte come ai grandi nomi.»

Tra i primi ospiti annunciati: Carl Brave, Sarah Toscano, Michele Bravi, Aiello, Mida, Alex Wyse, Enrico Nigiotti, Trigno, Nashley, Antonia, Vybes, Crytical, Nox, Cioffi, Mar Lucas, Luisant, Napoleone, Lorenzo Fragola, I Desideri, Luk3, Senza Cri, Verdiana, Malvax, Niveo, Shade, Chiara Galiazzo, Rettore, Tancredi, Alexia e tante altri.

