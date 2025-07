È tutto pronto ad Alberobello per la seconda edizione di “Platypus – Festival di Arte e Musica Contemporanea”, in programma dal 10 al 12 luglio 2025. Una tre giorni intensa che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso per artisti visivi, performer, musicisti e poeti, nel segno della contaminazione tra linguaggi artistici e della valorizzazione del territorio.

Dopo il successo della prima edizione, Platypus torna con una formula itinerante che coinvolgerà i luoghi simbolo della città come il Belvedere Santa Lucia, Largo Martellotta, Villa Belvedere e il Trullo Sovrano, offrendo ogni giorno esperienze uniche tra arte visiva, musica elettroacustica, poesia performativa e danza contemporanea.

“Platypus è un’occasione preziosa per portare il linguaggio della contemporaneità nel cuore della nostra Città, valorizzando l’incontro tra sperimentazione e tradizione. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che parla alle nuove generazioni e coinvolge attivamente i cittadini attraverso l’arte, incoraggiando così il ritorno dei nostri giovani talenti che, dopo essersi professionalmente formati anche all’estero, tornano per arricchire l’offerta culturale del nostro territorio” – dichiara l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello, Valeria Sabatelli.

Programma

10-12 luglio dalle 10:00 alle 20:00 – Villa Belvedere

Ad accompagnare l’intero festival, la mostra scultorea “Ecosofia” del visual artist e multimediale Jose Carlos Bellantuono, un’esplorazione poetica e sensoriale tra natura e tecnologia, installata presso Villa Belvedere e visitabile durante tutte le giornate della rassegna.

11 luglio dalle 19:00 alle 21:00 – Belvedere Santa Lucia e Largo Martellotta

La seconda giornata si apre alle ore 19:00 e 21:00 con due repliche del poema elettroacustico “Leta”, composto da Andrea Siano e danzato da Giulia Petti, in un connubio emotivo tra suono e corpo in movimento. La performance avrà luogo in Largo Martellotta.

Alle ore 20:00, il Belvedere Santa Lucia ospiterà “Platypus Slam Poetry”, tappa ufficiale del Campionato Nazionale LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, condotta da Andrea Bitonto. Il pubblico sarà chiamato a partecipare attivamente in veste di giuria popolare, esprimendo il proprio giudizio con originali lavagnette.

La serata si chiuderà alle ore 21:30 in Largo Martellotta con “FOLLOW O[u]R change?”, una potente performance multidisciplinare con le artiste Silke Hamers, Leticia Ferreira e il percussionista Edoardo Parente, tra danza, azione sonora e interrogativi sul cambiamento.

12 luglio – Trullo Sovrano

L’ultima giornata prenderà il via alle ore 21:00 con la performance audiovisiva “Le Masciàre” dell’artista Davide Paolillo, un racconto contemporaneo ispirato alla tradizione magico-popolare del Sud Italia.

A seguire, alle ore 22:00, l’artista Efisio Biancofiore porterà in scena il progetto sperimentale “Parametro biancofiore”, tra poesia, suono e installazione.

Il gran finale è affidato, alle ore 23:00, al progetto “Hau” firmato Agenda dei Buoni Propositi, che chiuderà il festival con un’esibizione electro-acoustic di forte impatto sensoriale.

Platypus Festival è un’iniziativa promossa con il patrocinio del Comune di Alberobello, pensata per aprire spazi di riflessione e dialogo tra linguaggi artistici contemporanei, nel cuore di uno dei borghi più iconici d’Italia.

Ingresso libero e gratuito

