Sergio Bonelli Editore presenta: “Gea 8. Verrà un’onda straniera”

Ottavo e penultimo appuntamento in libreria e in fumetteria con le avventure di Gea grazie all’arrivo sugli scaffali, dal prossimo 18 luglio, del nuovo volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 8. VERRÀ UN’ORDA STRANIERA.

Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni.

Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza!

In questo volume, il Grande Portale è stato distrutto da Gea, ma l’esercito della Razza Nemica, che è riuscito a penetrare nel nostro mondo, è immenso. L’arma risolutiva degli invasori colpirà la nostra tecnologia proprio al cuore della sua struttura – l’energia elettrica – e la farà crollare.

Gea, stremata e indebolita, deve comunque cercare di salvare i suoi amici più cari assistendo impotente a questa drammatica fase iniziale della Seconda Grande Guerra tra uomini e “diavoli”.

GEA 8 contiene gli episodi “VERRÀ UN’ORDA STRANIERA” e “INVERNO DI GUERRA”. Chiudono il volume gli approfondimenti sui mostri e il mondo di Gea.

Le avventure dell’eroina di Luca Enoch e del suo inseparabile famiglio, il gatto nero Cagliostro, saranno via via disponibili in 9 volumi totali.

