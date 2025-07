L’R&B Takeover Fest approda a Milano il 20 novembre 2025

Dopo il grande successo delle edizioni romane, R&B Takeover Fest annuncia una nuova, attesissima tappa: per la prima volta, il primo festival italiano interamente dedicato all’R&B e alle sue contaminazioni arriva a Milano, con un evento speciale previsto per giovedì 20 novembre 2025 presso l’Apollo Club, all’interno del programma ufficiale della Milano Music Week.

Ideato e diretto da Giordano Dan e Big Fish, il festival nasce con l’obiettivo di costruire una piattaforma solida e continuativa per la diffusione e la valorizzazione del panorama R&B contemporaneo in Italia, promuovendo un dialogo culturale ampio e inclusivo tra artisti, pubblico e addetti ai lavori. Al centro del progetto: le identità ibride, i linguaggi artistici in evoluzione e le nuove forme di espressione che caratterizzano oggi la black music e le sue molteplici declinazioni.

L’evento si inserisce in un percorso già tracciato con grande successo: la doppia giornata romana di giugno 2025 al Monk – che ha visto alternarsi sul palco Miriam Ayaba, Lauryyn, Ste, Martina May, Big Dave, Kuban, TÄRA, Heartman, YOF e molti altri – ha confermato l’importanza e l’urgenza di un momento collettivo dedicato al racconto dell’urban sound italiano. A consolidare questa visione, anche il tutto esaurito dell’R&B Takeover Night all’Auditorium Parco della Musica, che ha ulteriormente rafforzato il legame tra pubblico e artisti e ha mostrato il potenziale nazionale del format.

La data di Milano rappresenta un nuovo punto di partenza. Una serata che porterà nel cuore della città un’esperienza sonora e culturale intensa, in continuità con quanto costruito finora ma con uno sguardo ancora più ampio sul futuro della scena. La lineup non è stata ancora annunciata, ma chi ha vissuto le precedenti edizioni sa bene che si tratta di un evento da segnare in agenda senza esitazioni.

I blind tickets saranno disponibili dall’8 luglio su DICE al prezzo di 25 euro, un’opportunità esclusiva per assicurarsi l’accesso a una serata destinata a essere uno dei momenti più rappresentativi della scena R&B italiana.

Biglietti disponibili su DICE

Info e aggiornamenti

@rnbtakeoverfest

@donermusic

@antartisrecords

