Festival “I Cantieri dell’Immaginario” 2025, a L’Aquila

Si rinnova l’appuntamento con la grande danza internazionale a L’Aquila, curata da Francesca La Cava, direttrice artistica di Gruppo e-Motion nell’ambito dell’edizione 2025 di I Cantieri dell’Immaginario, il festival multidisciplinare che animerà il capoluogo abruzzese dal 4 luglio al 7 agosto con oltre un mese di spettacoli, performance e concerti nelle più suggestive location della città.

Il programma di danza del Gruppo e-Motion, articolato in due serate presso l’Auditorium del Parco, ospiterà artisti e compagnie italiane e internazionali, presentando creazioni che affrontano temi urgenti e universali, tra ricerca coreografica, sperimentazione scenica e riflessione poetica sul contemporaneo.

A inaugurare la rassegna, il 4 luglio alle ore 19:00, sarà la giovane artista aquilana Claudia Gentili con l’assolo HUMAN DANCE – CAGE: una produzione che indaga la condizione umana, oppressa in gabbie sociali, mentali e corporee.

Il solo si trasforma in un’intensa installazione coreografica in cui il corpo lotta per liberarsi da ogni tipo di prigionia in una lotta eterna ed estenuante. La performance fa parte del progetto HUMAN DANCE curato da Francesca La Cava.

A seguire, spazio alla compagnia spagnola EnClaveDANZA con OPEN BORDERS, una produzione internazionale che affronta il tema dei confini – fisici, mentali, migratori e di genere – attraverso il linguaggio coreutico radicali di Cristina Masson, Adrián Sáez Perez e Coral Quiñones, con i testi tratti dalla raccolta poetica Despedidas di Ulisses Villanueva.

La rassegna proseguirà il 22 luglio alle ore 19:00 con CREATURES OF INTEREST di Antonio Taurino, produzione di Gruppo e-Motion ETS e Compagnia Fabula Saltica.

Un’indagine coreografica sull’incontro con “l’altro” e sulle dinamiche di paura, curiosità e riconoscimento generati dall’interazione umana. Ispirato al pensiero di Emmanuel Lévinas, il lavoro è interpretato dalle danzatrici Angela Caputo e Camilla Perugini.

Chiuderà la serata RESPIRI DI BELLEZZA, creazione della coreografa Francesca Selva, con la regia di Marcello Valassina. Una riflessione poetica sulla fugacità dell’esistenza e sulla sacralità nascosta nella quotidianità, interpretata da un ensemble di sette danzatori. Una produzione firmata Consorzio Coreografi Danza d’Autore – Compagnia Francesca Selva.

Biglietti e prenotazioni disponibili su https://www.cantieriimmaginario.it/ e presso la biglietteria dell’evento.

