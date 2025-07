Nuovo piano del Centro dialisi di Loano per i pazienti della Città metropolitana di Milano

Il consigliere delegato al Bilancio e Patrimonio Dario Veneroni ha partecipato, nei giorni scorsi, all’inaugurazione del nuovo primo piano di Casa Azzurra, un Centro dialisi a Loano, che, nei mesi estivi, è a disposizione anche dei pazienti della Città metropolitana di Milano.

Un sogno della Fondazione Frigato diventato realtà nel 2012, grazie alla sinergia tra istituzioni e terzo settore: l’ente di area vasta aveva infatti messo a disposizione la villa del ‘900 di sua proprietà, con 25mila mq di parco, e situata a due km dal mare per il progetto della Fondazione Frigato, concretizzato grazie alla collaborazione tra enti locali, regionali ed associazioni.

Oggi, un restyling importante ha portato all’inaugurazione del nuovo 1° piano con 13 posti letto (6 in più di prima) per i dializzati e offre l’opportunità ai pazienti di effettuare una vacanza al mare, proseguendo le cure coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto che permette di dare sollievo a tanti dializzati dell’area metropolitana, grazie a una splendida sinergia istituzionale e del terzo settore. Un onore poter portare il saluto del nostro ente, parte attiva di questo sogno diventato realtà. Un grazie sentito a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al progetto, oggi risposta concreta per il territorio”, commenta Veneroni.

