Alberto Genovese assolto, il giudice cambia prospettiva: “Verificare se c’è stata calunnia”

Il tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per valutare l’eventuale apertura di un’indagine per calunnia nei confronti di una delle ex compagne di Alberto Genovese. La decisione è stata presa a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla donna durante un’intervista televisiva, considerate contraddittorie rispetto a precedenti affermazioni.

Come riportato da Il Corriere della Sera, la donna aveva inizialmente fornito una versione dei fatti che non configurava episodi di violenza da parte di Alberto Genovese. Successivamente, nel corso di un’intervista televisiva, ha presentato una narrazione differente, sostenendo di essere stata vittima di abusi. Il giudice ha rilevato discrepanze significative tra le due versioni, ritenendo che il cambiamento non sia attribuibile a un processo di maturazione o consapevolezza, ma possa essere parte di una strategia volta a ottenere un risarcimento economico.

Dai documenti emerge che la donna avrebbe partecipato volontariamente agli incontri con l’ex manager, mantenendo il proprio consenso anche in presenza di dinamiche definite “più estreme”. Inoltre, il consumo di sostanze stupefacenti risulterebbe essere stato frutto di una decisione autonoma e non di una costrizione. Alla luce di queste valutazioni, il giudice ha richiesto alla Procura di considerare l’avvio di un procedimento per calunnia.

I legali dell’imprenditore, gli avvocati Luigi Ferrari e Salvatore Scuto, hanno evidenziato la presenza di diverse incongruenze tra le dichiarazioni rilasciate dalla donna e i fatti documentati, sottolineando l’ipotesi che l’accusa possa essere stata costruita a tavolino per finalità personali.

Il procedimento in questione si aggiunge a una cornice giudiziaria complessa che ha già portato alla condanna definitiva di Alberto Genovese per altri episodi. La trasmissione degli atti rappresenta dunque un nuovo snodo giudiziario in una vicenda che continua a produrre risvolti significativi.

