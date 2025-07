Da venerdì 4 luglio, è online il video di “EROTIKA”, il nuovo singolo della cantante cubana YDALIA SUAREZ feat. il dj e producer TOTOYO (https://bfan.link/erotika-1).

Il video, per la regia di Antonio Tolo, Chiara Rosenthal e Paolo Gonella, è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=3Aav8UvLOI4

“Erotika” (Stravaganzarec) è un brano fresco e leggero che, con un tocco di ironia, affronta con sincerità un tema attuale: il desiderio di evasione e la ricerca del piacere nella monotonia quotidiana.

Nel video viene amplificato questo messaggio: la protagonista, completamente sola, vive un’esperienza sensoriale fatta di desiderio e attesa. Un’esplorazione provocatoria del piacere individuale, che invita a riflettere, con leggerezza, sul senso della solitudine in un’epoca iperconnessa.

«In un’atmosfera surreale al confine tra sogno e realtà la protagonista del video si immerge in un piacere sensoriale, dove cibo, erotismo e attesa scatenano un turbinio di emozioni – afferma YDALIA SUAREZ –. Lo fa completamente sola a testimonianza del fatto che si può stare bene in solitudine. La noia rivela però il messaggio sottile e naturalmente ironico: l’autoerotismo è una valida alternativa per stare al passo con i tempi moderni tralasciando i più impegnativi rapporti sentimentali o rimane una seconda scelta? A voi la libera interpretazione!»

www.instagram.com/suarezydalia

www.tiktok.com/@ydaliasuarez?

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia