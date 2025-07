Metrotranvia 7, da domani chiude per 2 mesi un tratto di via Rizzoli

A partire da lunedì 7 luglio, per due mesi, sarà chiuso in entrambe le direzioni l’ultimo tratto (circa 150 metri) di via Rizzoli, verso via Padova, per i lavori di realizzazione di un lotto della metrotranvia 7, che dal capolinea di Cascina Gobba M2 arriverà al quartiere Adriano.

Questa scelta operativa consente di dimezzare la tempistica del cantiere e di concentrare tutta l’attività in estate quando il traffico è minore, evitando impatti sulla viabilità ad ottobre e novembre.

I lavori prevedono la realizzazione di un percorso di circa 1,3 km con tre fermate, una passerella di collegamento, a scavalco del Lambro, con la fermata della metropolitana e una ciclabile che affiancherà la metrotranvia. A ciò si aggiunge un tratto di strada, realizzato con fondi comunali, di circa un chilometro che connetterà la rotonda in uscita dalla Tangenziale est con via San Mamete, via Trasimeno e via Adriano.

Il servizio di trasporto pubblico sull’asse Rizzoli/Civitavecchia/Don G. Calabria/Monfalcone sarà garantito dalla linea 54, che non potrà però raggiungere il capolinea di Cascina Gobba M2 e sarà attestata in corrispondenza della rotatoria all’intersezione con via Puricelli Guerra.

L’interscambio tra la linea 54 e M2 sarà possibile presso le stazioni di Lambrate, Udine e Crescenzago.

In totale sono tre i tratti delle metrotranvia finanziati dal Pnrr per complessivi 86,3 milioni di euro a cui si aggiungono 120 milioni di fondi Foi e comunali.

