Milano e provincia sotto il maltempo. C’è anche una vittima

Sono numerosi gli interventi che i vigili del fuoco del Comando di Milano stanno effettuando dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano e provincia.

Tutte le squadre di soccorso sono impegnate nel tentativo di arginare i danni causati dalle forti raffiche di vento e pioggia.

Purtroppo a causa del maltempo si registra anche una vittima, nel Comune di Robechetto con Induno nei pressi di una Cascina.

La causa sarebbe da addebitare alla caduta di un albero che non le avrebbe lasciato scampo.

La vittima è una donna di 63 anni residente a San Vittore Olona ed è rimasta colpita mortalmente dalla caduta di un grosso albero. Sta rientrando da una camminata in compagnia di altre due persone, un uomo e una donna, rimaste ferite in codice giallo.

La donna è stata trasferita in elicottero al Sant’Anna di Como, l’uomo all’ospedale di Legnano

Dall’inizio dell’ondata di maltempo, i vigili del fuoco hanno effettuato fino ad ora circa cinquanta interventi e altri 37 sono da smaltire.

Si tratta soprattutto di alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento.

In questi minuti I vigili del distaccamento di Marcello stanno operando in piazza Baiamonti a Milano per la rimozione di un grosso albero caduto sulla strada.

L’area più colpita è quella ad ovest del capoluogo sia a nord che a sud.

