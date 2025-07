Giornate degli Autori: “Life BEeyond the Pine Curtain – l’America degli Invisibili”

Nell’ambito delle Notti Veneziane, sezione della 22ª edizione delle Giornate degli Autori in accordo con Isola Edipo, sarà presentato in anteprima mondiale LIFE BEYOND THE PINE CURTAIN – L’AMERICA DEGLI INVISIBILI, il nuovo film di Giovanni Troilo, regista e autore visivo da sempre attento a raccontare ciò che vive ai margini, invisibile ma essenziale.

Prodotto da Sky Italia, Sky TG24, Chiarafama, sarà distribuito a livello internazionale da Nexo Studios.

Ambientato nelle fitte foreste di pini e nelle paludi dell’East Texas, LIFE BEYOND THE PINE CURTAIN – L’AMERICA DEGLI INVISIBILI abbraccia il linguaggio del Cinema del Reale ed è una riflessione intima e poetica sull’America nascosta, raccontata attraverso quattro vite ai margini, molto diverse tra loro ma accomunate da un rapporto profondo con il territorio, tra le cittadine di Gladewater, Longview e Kilgore.

Esplora un’America lontana dagli stereotipi, restituita in tutta la sua complessità attraverso la voce e i testi dello scrittore JOE R. LANSDALE, voce profonda e iconica della letteratura americana contemporanea, originario proprio di quei luoghi e capace di leggere le ragioni profonde di una realtà complessa e di restituire un ritratto inedito dell’America contemporanea.

Con uno stile visivo potente e immersivo, Giovanni Troilo firma un’opera che è insieme documento sociale e racconto lirico, capace di gettare luce su una geografia umana che raramente trova spazio al cinema.

