“Nazisti Dell’Illinois”: Delta V, in concerto il 2 agosto al Festival della musica indipendente

Prosegue “NAZISTI DELL’ILLINOIS”, il tour dei DELTA V, al Parco delle Feste a Pellegrino Parmense (Parma), nell’ambito di Rock in the Village (inizio ore 21.00).

A salire sul palco Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino) (Bologna Violenta, Baustelle, Teatro degli Orrori), Simone Filippi (batteria) (Ustmamo, CCCP, Gianni Maroccolo), Vladimir Jagodic (Sound engineer).

Il loro ultimo album, “Heimat”, risale al 2019, da allora il mondo è cambiato profondamente, e i Delta V hanno sentito il bisogno di tornare a dire qualcosa di nuovo.

“Nazisti dell’Illinois”, insieme ai brani che seguiranno, rappresenta un’evoluzione naturale del precedente album e del loro percorso artistico: nasce dallo stesso sguardo critico e dalla volontà di andare in profondità, scavando ogni volta sotto la superficie delle cose. Il gruppo ha sempre amato riarrangiare i propri pezzi per proporli dal vivo in una veste nuova.

«In questo live, oltre al brano “Nazisti dell’Illinois”, eseguiremo brani tratti dai nostri album precedenti, ma in una veste completamente rinnovata – dichiarano i Delta V – Abbiamo costruito la scaletta come farebbe un DJ, mixando i nostri pezzi con campionamenti e sequenze ispirate agli artisti e ai generi che ci hanno influenzato nel tempo. Oltre ai nostri brani più noti, eseguiremo anche canzoni dei primi album che non suonavamo da anni».

Queste le prossime date del tour “NAZISTI DELL’ILLINOIS”:

2 agosto – Festival della Musica Indipendente, Parco delle Feste, Pellegrino Parmense (Parma)

30 agosto – Piazza Terenzio, Area Festeggiamenti, Terenzano del Friuli (Udine)

https://www.instagram.com/deltavofficial/ – https://www.facebook.com/deltavofficial/ – https://www.youtube.com/channel/UCCOXn-c_CMLifPxmUPmUt1Q

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia