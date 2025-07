Oasis: nuova versione live “Cigarettes & Alcohol Live from Manchester 11 July 2025)”

In attesa di conquistare il Wembley Stadium di Londra con sette date già sold out, gli Oasis pubblicano il brano live “Cigarettes & Alcohol (Live from Manchester, 11 July ‘25)”!

Venerdì 11 luglio, la Oasis-mania ha travolto Manchester con il trionfale ritorno a casa della band, nella prima di cinque serate storiche davanti a un totale di 340.000 fan a Heaton Park. I fan sono arrivati da ogni parte del mondo – Giappone, Costa Rica, Nord America, Canada, Messico, Argentina, Irlanda, Italia e Australia – per assistere a una notte entrata nella storia.

Sesta canzone in scaletta quella sera, la nuova versione live di “Cigarettes & Alcohol” che immortala il momento in cui gli Oasis sono tornati nella loro città natale. Questa pubblicazione segue l’uscita di “Slide Away (Live from Cardiff, 4 July ‘25)”.

“Cigarettes & Alcohol (Live from Manchester, 11 July ‘25)” arriva alla vigilia del primo concerto della band al Wembley Stadium di Londra, oggi venerdì 25 luglio, la prima di sette serate tutte esaurite.

Oltre al tour, la Oasis-mania continua a dominare il Regno Unito: la raccolta di singoli “Time Flies… 1994-2009” è tornata di recente al 1# nella classifica ufficiale UK, mentre gli album in studio “Definitely Maybe” e “(What’s The Story) Morning Glory?” si trovano entrambi nella Top 5 degli album più venduti.

Il 3 ottobre per Big Brother Recordings, in occasione del 30° anniversario dalla pubblicazione, uscirà la ristampa in edizione limitata dell’iconico album “(What’s The Story) Morning Glory?” degli OASIS, con 5 inedite versioni unplugged dei brani “Cast No Shadow”, “Morning Glory”, “Wonderwall”, “Acquiesce” e “Champagne Supernova”. Disponibile in pre-order https://oasismusic.lnk.to/30wtsmgPR .

Dopo gli show epici a Cardiff e Manchester, il tour Oasis Live ‘25 ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da parte di pubblico e critica, ed è già ampiamente considerato come il “più grande ritorno rock della storia” (The Sunday Times).

