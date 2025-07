FAMO: il Festival interdisciplinare dell’audiovisivo e dei nuovi media

Dal 25 al 31 agosto 2025, l’incantevole borgo lucano di Montescaglioso (MT) torna ad accogliere per il terzo anno FAMO, rassegna culturale interdisciplinare che fonde arte, audiovisivo, multimedialità, ambiente e comunità in un’esperienza collettiva, immersiva e profondamente radicata nel territorio.

FAMO non è solo un festival, ma un progetto partecipativo che attiva relazioni tra artisti, istituzioni, cittadinanza e visitatori, mettendo al centro la cultura come motore di trasformazione.

Durante le precedenti edizioni, il festival ha ospitato concerti dal vivo, proiezioni e spettacoli multimediali, con dieci live performance e sette dj set serali che hanno trasformato il centro storico in un grande spazio scenico aperto.

Le prime giornate del FAMO (25-29 Agosto 2025) sono dedicate alla residenza artistica e si articolano in due momenti: le mattine, guidate da una voce locale, sono dedicate all’esplorazione del territorio, urbana o rurale, per raccogliere stimoli e narrazioni; i pomeriggi sono spazi di confronto e co-progettazione multimediale, tra tavole rotonde, workshop e restituzioni creative.

Le serate conclusive (29-31 Agosto 2025) accendono il borgo con una programmazione musicale e performativa che mescola sperimentazione elettronica, acustica, dj set e scenografie site-specific. Sono notti in cui le piazze diventano palcoscenici vivi, e la musica diventa linguaggio comune, rito collettivo, esperienza.

Fondamentale è il coinvolgimento della comunità: aziende, associazioni, istituzioni e abitanti partecipano attivamente, contribuendo a una rigenerazione culturale dal basso, che mette in circolo competenze, immaginari e nuove possibilità di crescita condivisa.

La terza edizione di FAMO pone l’attenzione su due dimensioni fondamentali per la Basilicata e per il Sud in generale: ambiente e cibo. Non solo come risorse, ma come pratiche quotidiane, racconti collettivi, economie locali.

Attraverso performance, laboratori, installazioni e momenti conviviali, il festival esplora la sostenibilità, l’identità alimentare, la relazione con i luoghi e le persone che li abitano.

Il Festival FAMO è ideato e curato da FAMO, Associazione attiva nei campi dell’audiovisivo, della comunicazione, della progettazione culturale e della digital art.

È realizzato con il patrocinio del Comune di Montescaglioso (MT) e in collaborazione con Chullu Agency, Allmeetings, Formules, Bepart e della Scuola Civica di Cinema “L. Visconti” di Milano.

