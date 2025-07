Abbiategrasso: nuovo Centro per l’impiego, nell’ex Anagrafe del Comune

Mercoledì 9 luglio, ad Abbiategrasso, la Città metropolitana di Milano, con la consigliera delegata alle Politiche del Lavoro, sociali e pari opportunità, Diana De Marchi ha partecipato all’incontro con la stampa organizzato dall’Amministrazione comunale in occasione della consegna ufficiale del cantiere alla ditta incaricata di eseguire la ristrutturazione dell’ex Anagrafe.

Lo storico immobile, situato in piazza Vittorio Veneto 7, diventerà la sede del Centro per l’Impiego di Abbiategrasso, sostitutiva dello sportello lavoro attualmente esistente.

Gestito da AFOL Metropolitana per conto di Città metropolitana, il nuovo Cpi è stato concepito per essere punto di riferimento nell’area Ovest e nodo strategico di una più ampia e capillare rete dei servizi pubblici per il lavoro.

Il progetto si annovera infatti tra quelli più importanti finanziati dal Piano di potenziamento infrastrutturale dei CPI che Regione e Città metropolitana stanno attuando con fondi PNRR (Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1).

L’investimento ad Abbiategrasso vale 1.670.000,00 euro, mentre complessivamente nel territorio della Città metropolitana il Piano metterà a terra risorse per 19 milioni di euro, incrementando il numero delle strutture di CPI dai 9 a 17.

“Un investimento e uno sforzo epocali – ha rimarcato la consigliera De Marchi – sia per i soggetti attuatori che sono Regione Lombardia e la Città metropolitana di Milano, sia per le Amministrazioni comunali che come Abbiategrasso hanno abbracciato la sfida impegnando i loro uffici tecnici per predisporre progetti e gare di appalto. Nient’affatto semplice, anzi ardimentoso, l’iter che tutti insieme stiamo seguendo, fatto di procedure complesse e di tempistiche stringenti, dettate dalla normativa PNRR. Procediamo guardando ora più che mai alla meta, che non è solo la deadline dei cronoprogrammi, ma il risultato finale: quello di un sistema in rete di risorse a sostegno dei cittadini che cercano occupazione, soprattutto di quelli più vulnerabili perché discriminati per tutta una serie di ragioni”.

Per il Comune di Abbiategrasso il progetto risulta ovviamente strategico, oltre che per il rafforzamento dei servizi per il lavoro, anche per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e del tessuto urbano della città.

L’edificio di proprietà comunale, già sede di uffici municipali, ha una posizione ideale per un CPI: dista dalla stazione ferroviaria 900 metri circa, 10 minuti a piedi e nelle immediate vicinanze è presente il capolinea dei bus.

Lo sportello lavoro, temporaneamente sospeso nei mesi estivi, riaprirà a settembre.

Per informazioni le persone possono scrivere a: centroimpiego.abbiategrasso@afolmet.it

