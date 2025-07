“Aumento pedaggi autostrade, interviene Europa Verde, per risorse aggiuntive prelevare da extra profitti delle concesisonarie”



«Tutto in un colpo la maggioranza si accorge della grave crisi di liquidità dell’Anas per provvedere alla sicurezza e alla manutenzione dei 24mila km di rete che ha in gestione. Questo aumento dei pedaggi è inaccettabile perché dimostra che il Governo ed in particolare il MIT sono allo sbando anche nella politica delle infrastrutture e dei trasporti. Già oggi il Mit potrebbe aumentare i canoni annuali delle concessionarie autostradali (metà della rete è sua con Aspi) per soddisfare il fabbisogno di risorse.



Era con un piano di riqualificazione del PNRR non di duemila KM di strade statali ma di 20mila che si potevano riqualificare le strade italiane. Questo aumento dimostra inoltre che a nulla serve il lavoro dell’Autorità dei Trasporti di definire un sistema tariffario e di pedaggi coerente con una riforma del settore autostradale che non si vede ancora.



Con questo provvedimento il Governo inaugura una procedura d’emergenza che giustifica qualsiasi aumento dei pedaggi a prescindere dai Piani economici Finanziari delle società concessionarie», spiega Dario Balotta responsabile Trasporti Europa Verde

