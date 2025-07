Cecilia Larosa presenterà il brano “Indelebile”, in una serie di date in giro per l’Italia.

La cantautrice CECILIA LAROSA, che ha recentemente pubblicato il singolo “Indelebile”, aprirà i seguenti concerti:

2 agosto Ricchi e Poveri in Piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari (BA)

6 agosto Matia Bazar in Piazza Maria SS. Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra (RC)

7 agosto Matia Bazar in Piazza Umberto I a Castel Pagano (BN)

9 agosto Tiromancino in Piazza Porto Salvo a Melito Porto Salvo (RC)

10 agosto Maria Bazar in Piazza Mazziotti a Saracena (CS)

11 agosto Ricchi e Poveri in Piazza Carli ad Asiago (VI)

19 agosto Matia Bazar presso Parco San Rocco ad Alassio (SV)

In queste occasioni la cantautrice eseguirà dal vivo il brano “Indelebile”, insieme ad altri pezzi del suo repertorio, tra cui “Il meglio che ho di te”, “Fermati un istante” e “Cambia il mondo”.

“Sono profondamente felice e onorata per la possibilità di aprire i concerti di artisti che stimo da sempre. Per me ogni spettacolo porta con sé un’emozione unica, un’occasione per raccontarmi attraverso la musica e creare un legame sincero con chi mi ascolta – racconta Cecilia Larosa – Il mio nuovo singolo, Indelebile, è un tassello importante del mio percorso. Come tutte le mie canzoni, nasce da esperienze ed emozioni reali, ma questa volta con un tocco più leggero e ironico. Non vedo l’ora di condividerlo dal vivo con il pubblico».

https://www.instagram.com/cecilia__larosa?igsh=MWc2amhvMGtvOXdkdw==

https://www.facebook.com/cecilialarosa96/?locale=it_IT

