Maurizio Mastrini: videoclip ARCOBALENO Gold Edition

Da oggi, venerdì 25 luglio sarà disponibile il nuovo ed emozionante videoclip Arcobaleno nella sua versione Gold, firmato dal celebre pianista e compositore Maurizio Mastrini, imperdibile per tutti gli amanti della musica strumentale, della bellezza visiva e dell’arte in tutte le sue forme.

Girato in una location d’eccezione, l’ultimo piano di The Edge, uno dei grattacieli più iconici della Grande Mela, alterna immagini spettacolari di New York, con altre intime e dense di emozione, con la prestigiosa Orchestra della Felicità, diretta dal M° Paolo Scibilia.

Il videoclip è stato curato dal talentuoso videomaker Andrea Valentini, capace di fondere in modo armonico la potenza della musica di Mastrini con l’imponenza architettonica e il dinamismo urbano della città che non dorme mai.

Il risultato è una produzione di grande impatto visivo, capace di emozionare dalle prime note e dai primi fotogrammi. Arcobaleno è uno dei brani più evocativi di Ghost, l’album che segna un momento chiave nella carriera di Maurizio Mastrini, uscito nell’aprile del 2024.

Definito dalla critica uno dei suoi progetti più intensi e maturi, Ghost è un viaggio sonoro che nasce in un luogo altrettanto magico: la suite Caruso dell’hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, dove il Maestro ha composto il brano omonimo in un ritiro creativo pensato per dare vita a qualcosa di profondamente intimo e universale. A suggellare il successo dell’album, un tour mondiale di 160 date tra il 2024 e il 2025, che sta toccando le capitali più importanti del pianeta: da New York a Parigi, da Tokyo a Varsavia, partendo dal cuore dell’Asia Centrale, in Kazakistan, fino a concludersi a Miami, nel febbraio 2026. Un lungo abbraccio musicale, che Mastrini sta portando anche in Italia con importanti date da nord a sud, regalando al suo pubblico, grazie al linguaggio puro del pianoforte, che azzera ogni separazione linguistica o culturale.

Con Ghost, Maurizio Mastrini conferma il suo ruolo di ambasciatore della musica contemporanea italiana nel mondo, capace di unire tradizione e innovazione, silenzio e pathos, in un equilibrio rarefatto ma accessibile. E la versione Gold di Arcobaleno è l’ennesima dimostrazione della sua capacità di trasformare ogni nota in emozione, ogni immagine in poesia.

