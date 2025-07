“Beach Like a Deejay” : grande successo per tour estivo di Radio Deejay

Sono stati più di 60.000 i partecipanti alle 4 tappe della 1ª edizione di BEACH LIKE A DEEJAY, il tour estivo di Radio Deejay con tanto sport e intrattenimento di giorno e serate musicali per tutti i gusti insieme ad alcuni fra gli artisti più amati del momento e dj set esclusivi dal sapore elettronico, dance ma anche urban.

Sulla scia del successo di Party Like a Deejay a Milano, Radio Deejay ha portato il suo format vincente in giro per le spiagge italiane offrendo gratuitamente 4 fine settimana unici nel suo genere con artisti del panorama musicale italiano, momenti di intrattenimento e un villaggio sponsor con numerose attività sportive – come corsi fitness, partite libere e tornei professionali di volley, basket, bocce, calcio balilla, tennis da tavolo e tanto altro.

Ad inaugurare questa prima edizione di Beach Like a Deejay sono state Rimini, Trani, Viareggio e Jesolo, tra le località di mare più note d’Italia.

Un evento aperto a tutti che ha coinvolto un pubblico di tutte le età, tra adulti, giovani e famiglie con bambini che hanno partecipato alle attività proposte, ballato e incontrato gli speaker della radio.

