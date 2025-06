“Narciso”, il nuovo singolo di Pamela Prati

Uscito su tutte le piattaforme digitali “Narciso”, il nuovo singolo di Pamela Prati (distribuzione Believe – https://bfan.link/narciso-4).

Il brano, scritto da Pamela Prati con Daniele Piovani, è un inno alla libertà, raccontando di come una personalità narcisista, rappresentata simbolicamente anche dall’omonimo fiore, possa abbagliare con le sue qualità e di come si può rinascere dopo aver incontrato questo tipo di persona.

“Il narciso, un fiore simbolo di bellezza e rinascita, ci incanta con la sua forma delicata e il suo profumo avvolgente. Con i suoi petali bianchi e gialli, rappresenta la forza della vita che si rinnova – racconta Pamela Prati – In molte culture, il narciso è associato all’autostima e all’amore per se stessi, un richiamo a prenderti cura di te e a celebrare la tua unicità. Questo fiore ci ricorda che, come lui, anche noi possiamo fiorire in ogni stagione della vita, mostrando al mondo la nostra vera essenza”.

“Narciso” è anche un videoclip, carico di fascino e passione, girato presso l’Hotel Adoro di Roma da Fashion Video. In scena una danza sensuale, elegante e magnetica, accompagnata da un corpo di ballerini che amplifica l’energia del brano.

Un’esplosione di stile, ritmo e femminilità che lascia il segno. Il video è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=e9xReMFW0rs .

https://www.instagram.com/pamelaprati/

