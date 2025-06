La Milanesiana: Enrico Ruggeri ed Enrico Palandri, il 9 luglio al Teatro Amintore Galli di Rimini

Il 9 luglio LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, fa tappa al Teatro Amintore Galli di Rimini con una serata dedicata alla scrittura e alla musica che accompagnano le nostre vite, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

Protagonista dell’incontro è ENRICO RUGGERI, cantautore, scrittore e voce tra le più riconoscibili e originali della scena italiana, autore dell’autobiografia “40 vite (senza fermarmi mai)” (La nave di Teseo). Dialogherà con Alessandro Gnocchi ripercorrendo, attraverso le canzoni che ha composto in oltre 40 anni di carriera, ricordi e visioni.

Il prologo letterario è affidato a Enrico Palandri, narratore, critico letterario e compagno di strada di Pier Vittorio Tondelli per alcuni anni, per un omaggio speciale allo scrittore emiliano e al suo romanzo “Rimini”, pubblicata esattamente quarant’anni fa (1985) da Bompiani.

“Rimini” ha rappresentato un’opera di svolta per Tondelli, sia sul piano stilistico sia su quello tematico, un romanzo corale in cui si intrecciano le storie di diversi personaggi, legati in modi più o meno diretti alla città di Rimini: giornalisti, artisti, turisti, omosessuali, politici corrotti, giovani spaesati…

Un’occasione per tornare su quella stagione di sperimentazione e libertà, un affresco sociale e umano dell’Italia degli anni ’80 che Tondelli seppe raccontare come pochi altri.

La serata sarà arricchita da interventi musicali dello stesso Enrico Ruggeri.

L’appuntamento inizia alle ore 21.00.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al seguente link: www.eventbrite.it/e/enrico-ruggeri-40-vite-senza-fermarmi-mai-con-un-omaggio-a-pier-vittorio-tickets-1405581615449?aff=ebdsoporgprofile

