“Erotika”, il nuovo singolo della cantante cubana Ydalia Suarez

Da ieri venerdì 27 giugno, è in radio e in digitale “Erotika”, il nuovo singolo della cantante cubana YDALIA SUAREZ feat. il dj e producer TOTOYO

“Erotika” (Stravaganzarec) è un brano fresco e leggero che, con un tocco di ironia, affronta con sincerità un tema attuale: il desiderio di evasione e la ricerca del piacere nella monotonia quotidiana.

In una relazione ormai spenta, la cantante si lascia andare a pulsioni istintive, rivelando una condizione spesso inespressa. Ydalia abbandona ogni ipocrisia, scegliendo di raccontare con leggerezza quella che è una dinamica condivisa da molti.

Il brano, prodotto da Totoyo, è stato interamente realizzato negli studi torinesi della Milkrec.

«“Erotika” è un brano che descrive la pura realtà – afferma Ydalia Suarez – In un momento di noia e attesa, nel contesto di una storia che si sta spegnendo, la protagonista si lascia andare a desideri, pulsioni ataviche (non per forza sessuali). D’altronde, basta ipocrisie, chi è che non si è mai guardato un porno? L’importante è farne un uso consapevole e non abusarne. Ecco il messaggio del mio brano: l’astinenza nuoce “lievemente” alla salute!»

