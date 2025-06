Alessio Bondì torna live per il tour estivo del nuovo album “Runnegghiè”

Lavoro il suo, in cui il cantautore siciliano offre uno sguardo nuovo ed emozionante sul dialetto, mai confinato a contesti meramente tradizionali.

Uno studio profondo sulla lingua e la sua musica, viste come una questione di appartenenza, uno spirito con cui si comunica, e non come un insieme di note o di timbri.

Ecco tutte le date del “Runnegghiè tour” (in aggiornamento):

26/6 – Palermo – Averna Spazio Open

28/6 – Menfi – Teatro del Mare

29/6 – San Giovanni Gemini – Gemini Festival

18/7 – Pozzuoli (NA) – Limen

20/7 – Croce di Magara (CS) – Be Alternative Festival

22/7 – Roma – Largo Venue

25/7 – Mazara del Vallo – Mezzo Festival

31/7 – San Venanzo (TR) – Suoni Controvento

2/8 – Santa Venerina (CT) – Alkantara Off

3/8 – Caltagirone – Sikelia Festival

7/8 – Agrigento – Festivalle

10/8 – Marineo – Festa delle musiche

23/8 – Oliveri (ME) – Lido Baiadera

Durante il tour estivo, il cantautore siciliano (chitarra, voce, percussioni) si esibirà in solo, in alcune date in duo e in altre in formazione completa con Fabio Rizzo (chitarra palermitana, voce), Donato Di Trapani (synth ed elettronica fenicia), Carmelo Graceffa (batteria rituale, percussioni), Aki Spadaro (fisarmonica, percussioni, voce) e Federica Greco (voce, percussioni, danza).

