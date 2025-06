I premi del “Pesaro Film Fest”: grande successo per la 61esima Edizione

Si è appena conclusa con grandissimo successo di pubblico e il Premio Pesaro Nuovo Cinema a Gianni Amelio la 61esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche e con la direzione artistica di Pedro Armocida.

Dichiara il direttore artistico Pedro Armocida: “La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, 60 anni dopo, è sempre più un laboratorio dedicato ai nuovi linguaggi del cinema con un programma pensato per tanti pubblici diversi che, in questi giorni, hanno frequentato con grande partecipazione tutte le sezioni del festival. A loro va il mio ringraziamento e la gratitudine”.

Concorde anche la Presidente della Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Giuliana Gamba: “La 61 edizione della mostra del Nuovo cinema di Pesaro è veramente riuscita, c’è stata una grande affluenza di pubblico e convegni e incontri molto interessanti. È il primo anno che sono Presidente e con l’amministrazione comunale e con il sindaco Biancani abbiamo dei bellissimi progetti che mi auguro e anzi sono sicura che riusciremo a portare avanti e che daranno un apporto culturale alla città. Dobbiamo continuare a fare attività permanenti, durante tutto l’anno e soprattutto ripristinare l’archivio a cui vogliono accedere moltissimi studiosi provenienti da tutto il mondo. Sono molto contenta del mio incarico perché penso che collaborando con le istituzioni del territorio potremo realizzare bellissime attività”.

Le tre giurie del concorso ufficiale si sono riunite e hanno decretato ognuna i propri vincitori, ma i verdetti hanno indicato una convergenza su alcuni titoli del concorso che hanno colpito sicuramente più degli altri sia i più giovani che i giornalisti e i professionisti dell’industria e che hanno evidenziato come l’arte cinematografica possa essere anche espressione di resistenza, riflessione e denuncia del presente.

Da parte dei giurati la menzione speciale a COI PIEDI PER TERRA di Eliana Iorio per la creatività del montaggio e per come fa emergere, attraverso un sapiente lavoro di archivio, la condizione femminile e soprattutto la sua emancipazione

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.pesarofilmfest.it

