Roberto Fabbri, in concerto a Terni il 24 aprile

Il chitarrista e compositore Roberto Fabbri si esibirà a Terni, presso la biblioteca CLT Arvedi AST, con il quartetto di archi costituito dagli allievi del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni: violini Ludovico Portarena, Chiara Monti, Viola Filippo Sodi, violoncello Domenico Angelosanti.

Il suo progetto discografico dedicato a Lucio Battisti, pubblicato e distribuito da Sony Music Italia, è disponibile sulle piattaforme digitali e in digital download. Ne “I SUCCESSI DI LUCIO BATTISTI IN COVER PER CHITARRA”, Roberto Fabbri presenta in una raffinata versione orchestrale 14 successi di Lucio Battisti: http://bit.ly/46nuXnV.

“Sono più di venti anni che insegno chitarra al Conservatorio di Terni – ci dice il maestro romano – in questi anni ho formato decine e decine di allievi, alcuni dei quali sono diventati ottimi concertisti vincendo anche prestigiosi concorsi internazionali. Per me la didattica è un aspetto fondamentale della mia attività artistica, il trasmettere la passione per la musica e per la chitarra in particolare alle nuove generazioni è una missione che mi ha sempre riempito di entusiasmo! Per questo motivo sono felice di potermi esibire in questa occasione insieme al gruppo di archi costituito da bravissimi allievi del conservatorio”.

