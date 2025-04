Vincenzo Schettini al Concerto del Primo Maggio di Roma

Il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL, UIL, organizzato da iCompany, sarà presentato da NOEMI, ERMAL META e BIGMAMA ai quali si affiancherà per una serie di incursioni Vincenzo Schettini, il professore star dei social con milioni di follower.

Vincenzo, celebre per la pagina La fisica che ci piace e per il suo programma televisivo “La fisica dell’amore” in onda su Rai 2, parlerà al pubblico con il suo stile inconfondibile, empatico e comunicativo.

Attraverso brevi interventi dal forte impatto, affronterà, con particolare riferimento ai giovani, temi culturali, sociali e civili legati al Primo Maggio, con l’obiettivo di trasmettere l’importanza della conoscenza e della cultura come strumenti essenziali per costruire il proprio futuro in modo consapevole.

Una partecipazione che coinvolgerà il pubblico in piazza e a casa con riflessioni semplici e immediate, grazie al linguaggio della divulgazione e al carisma di chi sa farsi ascoltare.

Il Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.

Il Concertone 2025 torna con un’edizione che guarda avanti, mettendo al centro la musica come strumento di racconto, consapevolezza e cambiamento.

Il Concerto del Primo Maggio 2025 sarà una festa, ma anche un momento di riflessione, un’opportunità per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo.

www.primomaggio.net

