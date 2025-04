MSMT: comunicato chiusure ad integrazione del 30 marzo

Comunicato chiusure:

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

• Dalle ore 22:00 di Venerdì 4 Aprile alle ore 01:00 di Sabato 5 Aprile 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.33 Rho/Legnano (km 2+620) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna).

Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Rotatoria R1/Pero/Fiera Milano).

A52 TANGENZIALE NORD

Per consentire il transito di un TE ditta Arienti Autogrù Srl, verranno effettuate le seguenti chiusure:

• Dalle ore 23:00 di Venerdì 4 Aprile alle ore 01:00 di Sabato 5 Aprile 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo e lo svincolo A4 Torino / Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso.

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).

