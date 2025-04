L’aprile del teatro Giuditta Pasta è tutto femminile

L’aprile del Giuditta Pasta è tutto femminile.

Il sipario si apre giovedì 3 aprile alle ore 20.45 con BOSTON MARRIAGE, effervescente testo di David Mamet, voce tra le più rappresentative della scena americana, premio Pulitzer più volte nominato agli Oscar. L’estro registico di Giorgio Sangati dirige grandissime attrici, vere funambole della parola e dell’emozione, tra cui spicca la straordinaria Maria Paiato affiancata da un’intensa Mariangela Granelli e da Ludovica D’Auria. I battibecchi cinici, pungenti, feroci, asciutti e sempre perfetti per provocare l’effetto desiderato, regalano al pubblico momenti davvero esilaranti in questa bizzarra partita all’ultimo sangue per smascherare ogni convenzione riguardo l’Amore.

Dalle note di regia lo stesso Sangati racconta che Boston Marriage “È un Mamet diverso dal solito, che si prende una vacanza dalla gravità e gioca per il gusto di giocare, strizza l’occhio agli esperimenti brillanti di Tennessee Williams, ma, soprattutto, all’Importanza di essere Franco di Oscar Wilde. Protagonista assoluto, infatti, insieme alle interpreti, è il linguaggio e, di contro, il non-detto, l’allusione, la stravaganza, il paradosso. Mamet si diverte a parodiare la prosa ampollosa dell’epoca, ma dietro l’apparente assurdità della superficie si nasconde l’intento ambizioso di rovesciare la realtà attraverso uno scherzo che mira a creare anche un po’ di raffinatissimo scandalo. Qui sta il senso anche “politico” di un testo che divertiva e stupiva insieme il pubblico americano del 1999 così come oggi può fare con quello italiano. Il continuo gioco di facciate diventa la chiave di questa messa in scena che cerca di amplificare la funzione di prestidigitazione dell’opera, che nasconde da un lato per rivelare dall’altro: un set di un film o di una serie dove la finzione sembra essere l’unico modo per dire la verità”.

Domenica 6 aprile alle ore 16.00 dirigerà l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali BEATRICE VENEZI, direttore d’orchestra acclamata a livello internazionale. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, la consacra come una delle figure di riferimento nel panorama musicale italiano ed internazionale.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione della Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 di Wolfgang Amadeus Mozart, Kammersymphonie n. 2 op. 38 di Arnold Schönberg e Le beouf sur le toit op. 58 di Darius Milhaud. Al violino Alessandro Milani e alla viola Luca Ranieri.

Giovedì 3 aprile alle 20.45

Maria Paiato in BOSTON MARRIAGE di David Mamet, regia Giorgio Sangati e con Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria. Scene Alberto Nonnato, luci Cesare Agoni, costumi Gianluca Sbicca, musiche Giovanni Frison, assistente alla regia Michele Tonicello. Produzione Centro Teatrale Bresciano / Teatro Biondo di Palermo In accordo con Arcadia & Ricono Ltd

Per gentile concessione di A3 Artists Agency

Domenica 6 aprile alle 16.00

I Pomeriggi Musicali in occasione dell’80° Stagione Sinfonica presentano “80 ANNI SUONATI”, Direttore M° Beatrice Venezi, Violino Alessandro Milani , Viola Luca Ranieri

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364

Arnold Schönberg (1874 – 1951)

Kammersymphonie n. 2 op. 38

Darius Milhaud (1892 – 1974)

Le beouf sur le toit op. 58

