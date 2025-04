Rho, online il nuovo sito del Comune con i fondi del Pnrr

Da ieri è online il nuovo sito del Comune di Rho. Questo aggiornamento rappresenta un importante traguardo nel percorso di innovazione digitale intrapreso dal Comune, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei cittadini nell’accesso ai servizi pubblici.

Il nuovo portale, rinnovato nella grafica e nei contenuti, è stato realizzato seguendo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che definiscono standard per la chiarezza, la trasparenza e l’accessibilità dei siti della Pubblica Amministrazione. La struttura è stata progettata per facilitare la navigazione degli utenti, consentendo un accesso rapido e intuitivo alle informazioni e ai servizi offerti dal Comune. Il progetto sarà completato nelle prossime settimane con il nuovo portale dei servizi online.

L’azione è stata interamente finanziata con risorse del PNRR e rientra tra i progetti di digitalizzazione che il Comune di Rho sta realizzando per l’innovazione dei servizi. Il 27% delle risorse totali del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono dedicate alla transizione digitale per trasformare e innovare la Pubblica Amministrazione in chiave digitale. Il Comune di Rho ha presentato la candidatura per vari progetti di digitalizzazione ottenendo oltre un milione di euro destinato a diversi interventi.

La responsabilità dei progetti di digitalizzazione è della dirigente Emanuela Marcoccia, Responsabile della transizione digitale del Comune di Rho (RTD) che, in questo caso, ha coordinato le attività realizzate dall’Ufficio Sistema informativo e dall’Ufficio Comunicazione dell’Ente.

“I fondi del PNRR, oltre a permettere importanti progetti che coinvolgono diverse aree del territorio, garantiscono la possibilità di rendere maggiormente fruibile, anche in termini di accessibilità, il sito comunale, al servizio dei rhodensi – commenta l’assessore alla Comunicazione e Vicesindaco Maria Rita Vergani – Obiettivo è trasmettere comunicazioni ai cittadini nel modo più chiaro e semplice possibile, facilitando la ricerca delle informazioni di cui di volta in volta si possa avere necessità. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, che accorcia ulteriormente le distanze con i fruitori dei servizi comunali”.

