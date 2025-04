“Calcoli, l’arte dell’inganno” al Martinitt di Milano

Arriva a Milano lo spettacolo “Calcoli. L’arte dell’inganno”, una nuova commedia graffiante e ricca di suspense prodotta da La Contrada – Teatro stabile di Trieste scritta dal pluripremiato Gianni Clementi, con la regia di Blas Roca Rey. Lo spettacolo, un perfetto mix tra generi con una trama che si sviluppa in un crescendo in bilico fra thriller e commedia, sarà in scena al Teatro Martinitt dal 10 al 20 aprile.

Cosa può succedere se un sottosegretario agli esteri decide di passare, all’insaputa della consorte, fregandosene delle contingenze internazionali e dell’incombente campagna elettorale, un weekend di fuoco con una soubrette televisiva in uno chalet isolato di montagna, prestatogli dal suo portaborse? Tre icone (ahimè!) dei nostri tempi, costrette in uno spazio claustrofobico, noiosamente destinate a celebrare per l’ennesima volta un rito scontato.

Ma a scompaginare le ovvie carte in tavola, in un crescendo in bilico fra thriller e commedia, ci penserà l’intruso di turno, l’ospite non atteso, la quarta misteriosa icona. Sarà la sua presenza a rivelare allo spettatore, volutamente e apparentemente relegato al ruolo di voyeur, bassezze e nefandezze, vigliaccherie e… calcoli.

Gianni Clementi è uno degli autori teatrali più prolifici e apprezzati del panorama italiano. I suoi testi, caratterizzati da una scrittura brillante e da una profonda conoscenza dell’animo umano, sono stati portati in scena da alcuni dei più grandi interpreti del teatro italiano, tra cui Massimo Dapporto, Gigi Proietti, Giuliana De Sio e recentemente Nancy Brilli. Clementi ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso “Le Maschere del Teatro Italiano” nel 2014. Diversi suoi lavori sono stati adattati per il cinema, confermando la sua versatilità e il suo talento narrativo. Oltre alla sua attività di drammaturgo, Clementi tiene corsi di scrittura teatrale presso prestigiose istituzioni come Officine Pasolini e la Scuola Paolo Grassi di Milano.

Figlio dello scultore peruviano Joaquin Roca Rey, Blas Roca Rey si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e ha lavorato con maestri del teatro italiano come Aldo Trionfo e Luca De Fusco. Nella sua carriera, ha alternato ruoli di attore e regista, dimostrando una grande capacità di interpretare e valorizzare i testi teatrali. Per “Calcoli. L’arte dell’inganno”, Roca Rey ha creato una regia dinamica e coinvolgente, capace di esaltare la comicità del testo senza trascurare le sfumature più amare.

Sul palco, un quartetto di attori affiatati: Blas Roca Rey, che oltre a curare la regia è anche protagonista, Pietro Bontempo, Andrea Lolli e Monica Rogledi.

Orario spettacoli

Dal martedì al sabato ore 21, Domenica ore 18

Prezzi spettacolo (inclusa prevendita)

Platea € 26 – Galleria € 20

Informazioni e acquisto biglietti:

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

www.teatromartinitt.it – Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577, info@teatromartinitt.it

