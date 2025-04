“Il suono di casa mia”: nuovo singolo di Christian Mascetta con Stefano Bollani

In questa composizione originale (https://bfan.link/il-suono-di-casa-mia-1), i due musicisti mettono in mostra le loro abilità, alternandosi in perfetti scambi di battute, simili a un duello di scherma musicale, in cui ogni movimento è preciso e ricco di emozione.

Il pianoforte di Stefano Bollani e la chitarra di Christian Mascetta si incontrano in un alternarsi di stati d’animo che mescolano una calma euforia a un’intensa riflessione energetica.

Il singolo anticipa il nuovo album “RICAMI” prodotto da GeGè Telesforo in uscita a maggio.

«“Il suono di casa mia” è un brano che ho composto nel primo periodo di lockdown nel 2020 e nasce dalla mancanza di libertà umana e musicale – racconta Christian Mascetta – È il risultato di una relazione amorosa finita, amici che non potevo vedere e tutti i concerti andati persi. Decisi di non voler più incidere una nuova versione fino a quando Stefano Bollani accolse il mio invito. Sono onorato della sua partecipazione al mio nuovo album, e soprattutto stupefatto dal suo modo così profondamente empatico di fare Musica. Ho realizzato e coronato un sogno».

«Christian ha un grande talento – dichiara Stefano Bollani – Mi hanno conquistato l’intensità della sua voce e la chiarezza del suo fraseggio alla chitarra. Penso che diventerà un riferimento per i musicisti e sono felice di aver suonato con lui un suo brano molto intrigante e stimolante».

Christian Mascetta – Italian Guitarist – Spotify – Instagram – Facebook

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia