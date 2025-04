A Cologno Monzese un viaggio tra innovazione, sostenibilità e nuove sfide

Si è svolto venerdì 11 aprile nell’Auditorium degli Istituti Superiori Leonardo da Vinci e Falck di Cologno Monzese l’evento “Parliamo insieme di futuro”, organizzato da CEM Ambiente utility che gestisce il servizio di igiene urbana in 76 Comuni soci.

Obiettivo dell’evento organizzato nella scuola superiore, coinvolgere i cittadini più giovani, in un dialogo aperto e stimolante sui grandi temi dl oggi e di domani: innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, educazione e nuovi stili di vita.

Un appuntamento partecipato e vivace, moderato da Stefano Gandelli Content creator di Geopop, che ha guidato il pubblico in un percorso multidisciplinare, con uno sguardo curioso e critico sul futuro che ci attende. “Questi sono anni di fermento e di grandi rivoluzioni – ha detto Gandelli in apertura – e tra tutte, l’intelligenza artificiale è probabilmente la più significativa. Come ogni strumento potente, va compresa e utilizzata con consapevolezza”.

Dopo un’introduzione divulgativa sul ruolo dell’innovazione nella nostra quotidianità, il programma ha dato voce a esperti e professionisti di diversi ambiti, offrendo un’ampia panoramica sulle trasformazioni in atto.

CHI HA PRESO LA PAROLA

Il giornalista Alberto Puliafito – in forma di avatar prima e in presenza poi – ha affrontato opportunità e rischi legati all’intelligenza artificiale, seguito da Gianluigi Bonanomi, docente ed esperto di comunicazione digitale, che ha riflettuto sulle potenzialità educative dell’AI nel rapporto con la scuola.

Dal digitale al turismo con Valeria Pecorelli che ha tracciato i contorni del turismo sostenibile del futuro, mentre Tommaso Ragno di Acquaworld ha raccontato le sfide per rendere il divertimento compatibile con la tutela dell’ambiente.

Sul fronte alimentare, Vincenzo Guarnieri ha svelato il sorprendente legame tra gusto e suono, seguito da Giulia Tacchini, che ha aperto un dibattito coraggioso sul futuro degli insetti nella nostra dieta. Nico Acampora, fondatore di PizzAut, ha portato infine una testimonianza concreta e coinvolgente di inclusione nel mondo della ristorazione.

Spazio anche al consumo critico con l’intervento di Giuseppe Finocchiaro e Ilaria Orsi sul fenomeno del fast fashion e le sue ricadute ambientali, seguito da Rossella Mileo, nota come “l’Avvocata in bicicletta”, che ha richiamato l’attenzione sul problema della plastica e sul potere delle scelte individuali.

Un approfondimento emozionante sul rapporto tra psicologia e ambiente è stato offerto da Alessandro Ghioni e Caterina Benvenuto di Legambiente Lombardia, che hanno guidato il pubblico a comprendere meglio le resistenze emotive di fronte all’emergenza climatica.

A chiudere la giornata, il giornalista e divulgatore scientifico Luigi Bignami ha condotto i presenti in un viaggio tra scienza e immaginazione, domandandosi se e quando l’umanità potrà davvero mettere piede su Marte.

L’evento si è concluso con un messaggio rivolto alle nuove generazioni, incoraggiandole a farsi protagoniste consapevoli del cambiamento.

“Oggi abbiamo parlato e interagito di futuro con chi rappresenta il domani – è stato il messaggio finale del Presidente di CEM Alberto Fulgione. Davanti a noi, ragazze e ragazzi che ci hanno ascoltati con curiosità ma anche chiesto di fare la nostra parte. È a loro che dobbiamo guardare anche tornando nei nostri uffici, nelle nostre aziende, se vogliamo dare senso, direzione e una maggior stabilità alla parola futuro’.”

LE ISTITUZIONI

Ospiti istituzionali del Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione, il Sindaco di ColognoMonzese Stefano Zanelli che ha detto: “Investire nell’educazione ambientale e scientifica dei giovani è il miglior modo per costruire un futuro più giusto e sostenibile.”

Mentre i Dirigenti scolastici Graziella Ercoli e Daniele Laurente Di Biasio, hanno detto “È importante che la scuola apra le sue porte a momenti come questo: l’educazione passa anche dall’incontro con il mondo reale e con le sue sfide.”

