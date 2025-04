Angela Baraldi: sabato 12 aprile in concerto a Pisa nell’ambito di “3021 Live”,

il tour per presentare dal vivo i brani contenuti nel suo nuovo album “3021” disponibile in digitale, cd e vinile (https://bio.to/3021.AngelaBaraldi)

Gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita su DICE

Restano validi i biglietti acquistati per il concerto inizialmente previsto per il 14 marzo.

Questo il calendario del tour “3021 LIVE”, organizzato da Locusta:

– 12 aprile – PISA – Lumiere ( recupero del 14 marzo )

– 15 giugno – FERRARA – Cortile del Castello – nell’ambito di Ferrara sotto le stelle

– 24 luglio – GENOVA – Villa Bombrini – nell’ambito di Lilith Festival

I biglietti per le date di Pisa e Genova sono disponibili in prevendita su DICE.

Ad accompagnare Angela Baraldi sul palco ci sono Federico Fantuz (chitarra), Daniele Buffoni (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth).

I biglietti per il concerto di Ferrara sono disponibili in prevendita su www.ferrarasottolestelle.it.

Info su www.locusta.net.

www.instagram.com/angelabaraldi_ – www.facebook.com/angelabaraldiofficial – www.x.com/angelabaraldi

www.youtube.com/channel/UCYSB6-rcmVGEo1UiRQHKB0g?si=8fh9IE7rGwVuxmpn

